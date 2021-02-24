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Первую трещину на МКС планируют загерметизировать на следующей неделе

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На следующей неделе российские космонавты, которые находятся на Международной космической станции (МКС), могут загерметизировать первую трещину, обнаруженную в переходной камере модуля «Звезда». Об этом заявил специалист Центра управления полетами (ЦУП) во время переговоров, которые транслировало NASA в среду, 24 февраля.

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«На следующей неделе у нас планируется герметизация первой трещины», — сказал специалист ЦУПа.

Ранее в среду заместитель руководителя пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Белкин сообщил, что экипаж МКС временно изолировал несколько мест возможной утечки воздуха.

По его словам, результаты работы станут окончательно известны после проведения дополнительной проверки герметичности корпуса переходной камеры. До этого момента делать окончательные выводы, в том числе об устранении утечки, преждевременно.

Впервые утечку воздуха на станции выявили в сентябре 2019 года. Экипаж временно заделал трещину в промежуточной камере модуля «Звезда» герметиком. Но приборы продолжили фиксировать утечку кислорода.

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