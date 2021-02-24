Парусную школу откроют в Ижевске

В Ижевске в скором времени будет создана парусная школа. В муниципальном бюджете нашлись деньги на разработку проектно-сметной документации.

Какая сумма на эти цели будет выделена из казны, пока не уточняется. Известно лишь, что школа появится на берегу Ижевского пруда. В здании разместят тренировочный и образовательный центры, в котором дети будут осваивать морское дело.

Как пишет ИА «Сусанин», планы по восстановлению Клуба юных моряков появились в 2019 году. Его хотели сделать на базе морского центра «Дельфин». Но у него не было пирсов и ангаров для хранения плавательных средств, а также учебных классов.

12 февраля сообщалось, что в Ижевске создали интерактивную карту «немецких» мест. Сейчас на карту нанесено 15 объектов. В их числе — «Лестница в небо», «Полковницкий ключ», «Дом на кирхе» и другие.