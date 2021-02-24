Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Стоимость биткоина вернулась к отметке $50 тыс.
Общество
Заболевший COVID-19 Соломин пробудет в больнице до конца недели
Наука
Первую трещину на МКС планируют загерметизировать на следующей неделе
Мир
В Норвегии сочли возможный конфликт с Россией самым страшным для НАТО
Мир
В Иране назвали абсурдом заявления США по ядерной сделке
Общество
В России может появиться транспорт на водороде к 2023 году
Мир
Украина начала вакцинацию от коронавируса
Общество
Осужденный за коррупцию экс-глава Марий Эл Маркелов назвал себя невиновным
Мир
Премьер Чехии заявил о надвигающейся катастрофе в стране из-за COVID-19

За оскорбление ветеранов может грозить до пяти лет тюрьмы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны могут ввести наказание в виде тюремного заключения на срок до пяти лет и штрафа до 5 млн рублей. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в эфире «Первого канала» в среду, 24 февраля.

От слов — к сумме: что грозит Навальному за оскорбление ветерана войны
Гособвинение запросило почти максимальный штраф

Соответствующие поправки депутаты подготовили ко второму чтению законопроекта о защите исторической памяти. Накануне в Госдуме заявили, что поправки в УК России, устанавливающие ответственность за оскорбление ветеранов, внесут 24 февраля.

По словам Яровой, изменения направлены на то, чтобы «никто и никогда не остался безнаказанным» за «подлые и циничные» преступления против ветеранов. Предполагается ввести ответственность за действия, которые «будут оскорблять память, оскорблять ветеранов», а также «оскорблять память ушедших».

Такие действия депутаты собираются приравнять к реабилитации нацизма.

22 февраля Яровая рассказала, что к реабилитации нацизма предлагается отнести публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах.

Бабушкинский суд Москвы на заседании 20 февраля признал блогера Алексея Навального виновным в клевете на ветерана Игната Артеменко, а действия блогера против ветерана — целенаправленными. Суд учел в качестве смягчающего обстоятельства наличие малолетнего ребенка у подсудимого. В результате блогеру назначили наказание в виде лишения свободы на 3,6 месяца в колонии общего режима и штраф в размере 850 тыс. рублей.

Также депутаты допускали необходимость ужесточения наказания за клевету на ветеранов. По словам председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, дело Навального о клевете на ветерана Артеменко является не единственным.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021