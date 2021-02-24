За оскорбление ветеранов может грозить до пяти лет тюрьмы

В России за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны могут ввести наказание в виде тюремного заключения на срок до пяти лет и штрафа до 5 млн рублей. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в эфире «Первого канала» в среду, 24 февраля.

Соответствующие поправки депутаты подготовили ко второму чтению законопроекта о защите исторической памяти. Накануне в Госдуме заявили, что поправки в УК России, устанавливающие ответственность за оскорбление ветеранов, внесут 24 февраля.

По словам Яровой, изменения направлены на то, чтобы «никто и никогда не остался безнаказанным» за «подлые и циничные» преступления против ветеранов. Предполагается ввести ответственность за действия, которые «будут оскорблять память, оскорблять ветеранов», а также «оскорблять память ушедших».

Такие действия депутаты собираются приравнять к реабилитации нацизма.

22 февраля Яровая рассказала, что к реабилитации нацизма предлагается отнести публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах.

Бабушкинский суд Москвы на заседании 20 февраля признал блогера Алексея Навального виновным в клевете на ветерана Игната Артеменко, а действия блогера против ветерана — целенаправленными. Суд учел в качестве смягчающего обстоятельства наличие малолетнего ребенка у подсудимого. В результате блогеру назначили наказание в виде лишения свободы на 3,6 месяца в колонии общего режима и штраф в размере 850 тыс. рублей.

Также депутаты допускали необходимость ужесточения наказания за клевету на ветеранов. По словам председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, дело Навального о клевете на ветерана Артеменко является не единственным.