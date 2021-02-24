Солдат-контрактник сбежал из военной части в Ленинградской области

Солдат, отбывающий военную службу по контракту, сбежал из части в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом в среду, 24 февраля, сообщает Интерфакс.

Инцидент произошел 19 февраля, когда 25-летний уроженец Астраханской области самовольно покинул часть. Известно, что в переписке с матерью он выразил желание уехать из России вообще, намереваясь посетить Украину.

Поиском молодого человека правоохранители начали заниматься 23 февраля. По данным источника агентства, военнослужащий, судя по последней геолокации, добрался до поселка Чушка Краснодарского края, расположенного на восточном берегу Керченского пролива.

Официальные источники пока не прокомментировали ситуацию.

В январе сообщалось, что 50 военных пострадали в ДТП на Новорижском шоссе в Подмосковье. По данным источника «Известий», 16 потерпевших находились в тяжелом состоянии.