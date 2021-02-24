В Норвегии сочли возможный конфликт с Россией самым страшным для НАТО

Диалог Норвегии с Россией необходим для улучшения напряженных отношений, которые установились между двумя государствами в последние годы, так как военный конфликт с Россией может стать самым страшным событием для НАТО. Об этом 23 февраля в интервью телеканалу NRK заявил глава минобороны Норвегии Эйрик Кристофферсен.

По его словам, Норвегия и НАТО должны иметь сильную оборону, но наличие диалога может смягчить ситуацию в отношениях с РФ.

«Самое опасное, что может случиться с Норвегией, НАТО и миром, — это открытый конфликт с Россией. К счастью, это маловероятно», — добавил министр.

В понедельник, напомнил он, американские бомбардировщики прибыли в Эрланд под эгидой НАТО, к чему российские власти отнеслись без энтузиазма.

«Подобные действия со стороны Осло угрожают региональной безопасности и положили конец норвежской традиции не разрешать иностранным военным базам находиться на своей территории в мирное время», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, напомнил Кристофферсен.

Как добавила эксперт по России из Норвежского института международных отношений Юлие Вильхельмсен, Россия раньше считала Норвегию своего рода буфером между Востоком и Западом, нейтральной страной между собственной территорией и Соединенными Штатами. Сейчас отношение Москвы изменилось.

«Судя по заявлениям России, сейчас она всё больше относится к Норвегии как к продолжению военного рычага США», — говорит она.

Как сообщалось в 2019 году, власти Норвегии отказались присоединяться к противоракетному щиту НАТО, а также отказались закупать и интегрировать в свою оборонную систему соответствующее военное оборудование. Однако 3 февраля этого года стало известно о том, что ВВС США намерены разместить в Норвегии четыре бомбардировщика B-1 и 200 летчиков, чтобы оказать «давление» на Россию.

Летом 2018 года Осло заявил, что хочет увеличить число американских военных в стране более чем вдвое — с 330 до 700 человек. Расположить их Норвегия собиралась ближе к норвежско-российской границе с целью усиления присутствия НАТО в регионе.