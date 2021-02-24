Актрису Екатерину Градову похоронили на Троекуровском кладбище

Заслуженную артистку РСФСР Екатерину Градову похоронили 24 февраля на аллее звезд Троекуровского кладбища.

Градова умерла 22 февраля на 75-м году жизни. Причиной смерти актрисы стала ишемическая болезнь сердца.

На похороны пришли родные и близкие друзья артистки. Градову похоронили рядом с могилами режиссера Дмитрия Брусникина и актеров Сергея Юрского, Валентина Гафта.

Екатерина Градова родилась в Москве в 1946 году. Артистка служила в Театре сатиры и Театре имени Маяковского. Известность в кино ей принесла роль радистки Кэт в «Семнадцати мгновениях весны». Также Градова известна зрителям благодаря картинам «Рождение», «Место встречи изменить нельзя» и «Осенние свадьбы».