Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Стоимость биткоина вернулась к отметке $50 тыс.
Общество
Заболевший COVID-19 Соломин пробудет в больнице до конца недели
Наука
Первую трещину на МКС планируют загерметизировать на следующей неделе
Мир
В Норвегии сочли возможный конфликт с Россией самым страшным для НАТО
Мир
В Иране назвали абсурдом заявления США по ядерной сделке
Общество
В России может появиться транспорт на водороде к 2023 году
Мир
Украина начала вакцинацию от коронавируса
Общество
Осужденный за коррупцию экс-глава Марий Эл Маркелов назвал себя невиновным
Мир
Премьер Чехии заявил о надвигающейся катастрофе в стране из-за COVID-19

Песков прокомментировал слухи о дате послания Путина Федеральному собранию

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дата оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пока не назначена, заявил журналистам 24 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

О том и речь: чего Госдума и Совфед ждут от послания Федеральному собранию
Обращение президента будет сфокусировано на решении социальных вопросов, прогнозируют парламентарии

Он заверил, что, как только день будет определен, об этом проинформируют журналистов.

Ранее в этот же день «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники сообщал, что президент может обратиться с традиционным ежегодным посланием в конце марта — начале апреля.

Песков уже не первый раз отвечает на вопрос о дате выступления президента с посланием. Так, 10 февраля он опроверг сообщения о том, что обращение главы государства состоится в течение недели после 24 февраля.

Тогда такие предположения распространил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

Ранее, 8 февраля, представитель Кремля опровергал сообщения о том, что дата намечена на 23 февраля. Тогда Песков заявил, что она прорабатывается.

В конце января представитель Кремля сообщал, что дата и тематика послания Путина Федеральному собранию пока не определены. При этом в ноябре он отмечал, что, возможно, российский лидер выступит с посланием Федеральному собранию в начале 2021 года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021