Песков прокомментировал слухи о дате послания Путина Федеральному собранию

Дата оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пока не назначена, заявил журналистам 24 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он заверил, что, как только день будет определен, об этом проинформируют журналистов.

Ранее в этот же день «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники сообщал, что президент может обратиться с традиционным ежегодным посланием в конце марта — начале апреля.

Песков уже не первый раз отвечает на вопрос о дате выступления президента с посланием. Так, 10 февраля он опроверг сообщения о том, что обращение главы государства состоится в течение недели после 24 февраля.

Тогда такие предположения распространил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

Ранее, 8 февраля, представитель Кремля опровергал сообщения о том, что дата намечена на 23 февраля. Тогда Песков заявил, что она прорабатывается.

В конце января представитель Кремля сообщал, что дата и тематика послания Путина Федеральному собранию пока не определены. При этом в ноябре он отмечал, что, возможно, российский лидер выступит с посланием Федеральному собранию в начале 2021 года.