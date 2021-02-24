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Премьер Чехии заявил о надвигающейся катастрофе в стране из-за COVID-19
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Премьер Чехии заявил о надвигающейся катастрофе в стране из-за COVID-19

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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал ситуацию с пандемией коронавируса в стране серьезной и заявил о необходимости предотвращения тотальной катастрофы. Об этом он сказал в среду, 24 февраля, после заседания правительства.

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«Необходимо предотвратить тотальную катастрофу. <...> Ситуация драматическая. Помимо британской мутации COVID-19 у нас есть еще южноафриканская мутация. Мы должны скорректировать или ужесточить меры. Если мы этого не сделаем, в ближайшие две недели у нас будут огромные проблемы», — цитирует его портал Novinky.cz.

Бабиш подчеркнул, что занятия в школах пока не будут возобновлены.

Как отметил премьер-министр, ситуацию с COVID-19 в стране позднее в этот день обсудят медики, профсоюзы и оппозиция, а вечером пройдет повторное заседание правительства.

По данным Worldometer на 24 февраля, в Чехии выявлен 1 184 352 случая заболевания COVID-19, скончались 19 682 человека.

В середине января чешский портал Ceske Noviny сообщил, что в стране количество случаев COVID-19 с начала года в пересчете на число жителей страны стало наибольшим в Евросоюзе.

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