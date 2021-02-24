Премьер Чехии заявил о надвигающейся катастрофе в стране из-за COVID-19
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал ситуацию с пандемией коронавируса в стране серьезной и заявил о необходимости предотвращения тотальной катастрофы. Об этом он сказал в среду, 24 февраля, после заседания правительства.
«Необходимо предотвратить тотальную катастрофу. <...> Ситуация драматическая. Помимо британской мутации COVID-19 у нас есть еще южноафриканская мутация. Мы должны скорректировать или ужесточить меры. Если мы этого не сделаем, в ближайшие две недели у нас будут огромные проблемы», — цитирует его портал Novinky.cz.
Бабиш подчеркнул, что занятия в школах пока не будут возобновлены.
Как отметил премьер-министр, ситуацию с COVID-19 в стране позднее в этот день обсудят медики, профсоюзы и оппозиция, а вечером пройдет повторное заседание правительства.
По данным Worldometer на 24 февраля, в Чехии выявлен 1 184 352 случая заболевания COVID-19, скончались 19 682 человека.
В середине января чешский портал Ceske Noviny сообщил, что в стране количество случаев COVID-19 с начала года в пересчете на число жителей страны стало наибольшим в Евросоюзе.