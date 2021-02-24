Уборку снега с крыш Петербурга контролируют в усиленном режиме

В Санкт-Петербурге коммунальные службы перешли на усиленный контроль работ при уборке снега с крыш и фасадов нежилых зданий. Следит за качеством уборки государственная административно-техническая инспекция. Это связано с погодными условиями — надвигающейся оттепелью.

В первую очередь специалисты следят за тем, как от снега очищают те объекты, при уборке которых были замечания в прошлые зимы. Нарушителей ждет штраф в размере от 100 тыс. до 1 млн рублей.

По правилам собственники нежилых зданий должны регулярно счищать снег и наледь с крыш зданий, обеспечивать безопасный проход зданий во время подобных работ, уточняет телеканал «78».

24 февраля сообщалось, что Санкт-Петербург выбыл из тройки самых удобных для жизни российских городов. С третьего места его сместила Тюмень. Первые два — за Краснодаром и Сургутом. Рейтинг составил институт территориального планирования «Урбаника».