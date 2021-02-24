Миллер избран председателем правления «Газпрома» на новый пятилетний срок

Совет директоров «Газпрома» принял единогласное решение избрать нынешнего главу холдинга Алексея Миллера председателем правления сроком еще на пять лет. Об этом 24 февраля говорится в пресс-релизе холдинга.

Полномочия Миллера будут продлены с 31 мая 2021 года.

Должность председателя правления «Газпрома» он занимает с 2001 года.

В феврале 2016 года совет директоров переизбрал Миллера главой правления с 31 мая 2016 года сроком на пять лет.

В январе президент РФ Владимир Путин на встрече с Миллером попросил рассказать о результате работы за 2020 год, о прохождении зимнего максимума и планах по газификации.

Топ-менеджер ответил, что холдинг закончит технически возможную газификацию в России к 2030 году. «Газпром» также подписал с регионами планы-графики синхронизации работ на 2021 год, отметил он.

Ранее, 17 февраля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство утвердило план мероприятий по развитию рынка сжиженного природного газа (СПГ). Он указал на то, что для социально-экономического развития регионов вопрос газификации является важным.