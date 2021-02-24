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Миллер избран председателем правления «Газпрома» на новый пятилетний срок

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Совет директоров «Газпрома» принял единогласное решение избрать нынешнего главу холдинга Алексея Миллера председателем правления сроком еще на пять лет. Об этом 24 февраля говорится в пресс-релизе холдинга.

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Полномочия Миллера будут продлены с 31 мая 2021 года.

Должность председателя правления «Газпрома» он занимает с 2001 года.

В феврале 2016 года совет директоров переизбрал Миллера главой правления с 31 мая 2016 года сроком на пять лет.

В январе президент РФ Владимир Путин на встрече с Миллером попросил рассказать о результате работы за 2020 год, о прохождении зимнего максимума и планах по газификации.

Топ-менеджер ответил, что холдинг закончит технически возможную газификацию в России к 2030 году. «Газпром» также подписал с регионами планы-графики синхронизации работ на 2021 год, отметил он.

Ранее, 17 февраля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство утвердило план мероприятий по развитию рынка сжиженного природного газа (СПГ). Он указал на то, что для социально-экономического развития регионов вопрос газификации является важным.

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