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Путин призвал рационально использовать средства на борьбу с коронавирусом

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Средства, выделенные том числе на борьбу с коронавирусом, должны использоваться рационально, заявил в среду, 24 февраля, президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ.

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«Особо обращаю внимание на пресечение хищений и нецелевого использования бюджетных средств, в первую очередь выделяемых на строительство стратегических объектов, на госпрограммы и гособоронзаказ, на борьбу с коронавирусной инфекцией. Все эти средства должны использоваться рационально, в строгом соответствии с целями, на которые они выделяются», — подчеркнул глава государства.

В ходе заседания Путин также заявил о ведущейся за рубежом информационной кампании против достижений России в медицине. По его словам, данные действия направлены на срыв развития страны и его торможение, а также на создание проблем по внешнему периметру. Он подчеркнул, что все эти попытки носят характер не естественной международной конкуренции, а обыкновенной последовательной агрессии.

18 января в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции. О необходимости начала кампании заявлял президент РФ Владимир Путин. Он отмечал, что российская вакцина от COVID-19 является лучшей в мире, что показывает практика.

Гражданам предлагают сделать прививку вакциной «Спутник V», разработанной в Центре имени Гамалеи. Ее итоговая эффективность составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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