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Захарова назвала цирком решение ЕС расширить санкции против России

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Решение Европы о расширении санкций против России из-за блогера Алексея Навального является цирком и заранее продуманной историей. Об этом 24 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отметила, что решение о санкциях не поддается логике, поэтому все происходящее можно считать «разыгранной абсурдной историей».

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«Это все является унижением в первую очередь Европейского союза — объединения стран с древнейшей историей, с богатой культурой, экономическими достижениями, достижениями в сфере прав человека, теми самыми правами человека, которым всегда Европейский союз уделял истинное, настоящее внимание, не превращая это в цирк, что сейчас его заставляют делать», — заявила Мария Захарова в эфире «Первого канала».

Официальный представитель МИДа также отметила, что решение о санкциях было принято после визита главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Москву.

22 февраля Боррель подтвердил, что Евросоюз согласовал решение о введении персональных санкции против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. В тот же день в МИД РФ отметили, что решение о санкциях было принято в условиях беспрецедентного разогрева антироссийского информационного фона.

Решение о санкциях Евросоюз принял из-за дела Навального, которому в начале февраля этого года заменили условный срок реальным. Блогеру предстоит пробыть в колонии 2 года 8 месяцев по делу компании «Ив Роше».

Заменить срок Навальному решили из-за многочисленных нарушений испытательного срока. Только в 2020 году Навальный не менее шести раз не являлся на регистрацию. По каждому нарушению блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 16 февраля попросил Москву освободить Навального из-под стражи, указывая на 39-е правило регламента суда. Однако в РФ исключили такую возможность, указав на вмешательство в работу российских судов.

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