Hyundai отзовет 82 тыс. электромобилей по всему миру из-за риска возгорания

Корейская компания Hyundai отзовет 82 тыс. электромобилей по всему миру из-за возможности возгорания батареи. Об этом в среду, 24 февраля, сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что под отзывную кампанию, которая стартует в марте, попали 75 680 автомобилей модели Kona, 5716 автомобилей Ioniq и 305 электробусов.

Вероятность возгорания связана с неполадками системы управления батареями при быстрой зарядке.

Отзыв автомобилей обойдется компании Hyundai в 1 трлн вон ($899 млн). Hyundai планирует разделить издержки с производителем батарей.

19 февраля сообщалось, что Hyundai начала продажи в России обновленного кроссовера Santa Fe. Стоимость автомобиля составит от 2 479 000 до 3 239 000 рублей.

В начальную версию Family входят датчики света и дождя, система помощи при старте в гору и спуске, светодиодные фары, круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, подогрев руля.