Матвиенко предложила повысить экологическую ответственность бизнеса

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости принять меры по повышению экологической ответственности бизнеса. Об этом она сказала 24 февраля на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным.

«Ситуация в Норильске, меры по ликвидации аварии показали, что вести бизнес по принципу «после нас хоть потоп» не получится… Считаю, что нужны меры по повышению экологической ответственности бизнеса», — отметила она.

Как добавила спикера Совфеда, данная тема будет вынесена на обсуждение в мае на международном Невском экологическом конгрессе.

​29 мая 2020 года один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) в Норильске получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в результате вылилась почти 21 тыс. т топлива. В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело, руководители ТЭЦ были задержаны.

Осенью того же года региональное подразделение Росприроднадзора подало в суд на НТЭК с требованием компенсации примерно 148 млрд рублей за ущерб от ЧП. «Норникель» в свою очередь заявил, что намерен оспорить в суде методику ведомства по определению ущерба от разлива топлива. Рассмотрение иска прошло 29 декабря. НТЭК выступила с ходатайствами о проведении судебных экспертиз, которые не были назначены.

В начале февраля 2021 года Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с НТЭК, являющейся «дочкой» ПАО «Норникель», 146 млрд рублей за нанесение вреда природе при аварии на ТЭЦ.

«Норникель» заявлял, что собирается внимательно ознакомиться с решением суда, но позже стало известно, что обжаловать решение не будет.

11 февраля компания также получила требование Красноярского края о возмещении вреда объектам животного мира в связи с аварией на ТЭЦ на сумму 494 млн рублей.

19 февраля компания приняла решение об исполнении вердикта Арбитражного суда Красноярского края по разливу дизтоплива в районе Кайеркан города Норильска. Таким образом, «Норникель» согласился выплатить штраф Росприроднадзору в размере 146,2 млрд рублей за разлив топлива.