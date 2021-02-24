Прямой эфир
Экономика
В Масложировом союзе заявили об отсутствии планов продлевать соглашения по ценам
Наука
Космонавты, предположительно, обнаружили вторую трещину на МКС
Авто
Россияне пожаловались на высокие цены на топливо
Общество
«Роскачество» предупредило россиян о представляющихся полицейскими мошенниках
Мир
Лавров заявил о дискриминации русскоязычных в Прибалтике и на Украине
Мир
В Генштабе Украины заявили о приоритетности реформ по стандартам НАТО
Общество
Путин подписал закон о лишении свободы за пропаганду наркотиков в интернете
Экономика
Новак заявил об ожидании удвоения рынка СПГ к 2050 году
Интернет
Кук назвал 2020-й лучшим годом инноваций для Apple

Матвиенко предложила повысить экологическую ответственность бизнеса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости принять меры по повышению экологической ответственности бизнеса. Об этом она сказала 24 февраля на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным.

Багровые реки: в Норильске возможны повторные разливы топлива
По мнению ученых, утечки горючего из хранилищ продолжались минимум 19 лет и могли привести к разрушению их фундаментов

«Ситуация в Норильске, меры по ликвидации аварии показали, что вести бизнес по принципу «после нас хоть потоп» не получится… Считаю, что нужны меры по повышению экологической ответственности бизнеса», — отметила она.

Как добавила спикера Совфеда, данная тема будет вынесена на обсуждение в мае на международном Невском экологическом конгрессе.

​29 мая 2020 года один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) в Норильске получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в результате вылилась почти 21 тыс. т топлива. В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело, руководители ТЭЦ были задержаны.

Осенью того же года региональное подразделение Росприроднадзора подало в суд на НТЭК с требованием компенсации примерно 148 млрд рублей за ущерб от ЧП. «Норникель» в свою очередь заявил, что намерен оспорить в суде методику ведомства по определению ущерба от разлива топлива. Рассмотрение иска прошло 29 декабря. НТЭК выступила с ходатайствами о проведении судебных экспертиз, которые не были назначены.

В начале февраля 2021 года Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с НТЭК, являющейся «дочкой» ПАО «Норникель», 146 млрд рублей за нанесение вреда природе при аварии на ТЭЦ.

«Норникель» заявлял, что собирается внимательно ознакомиться с решением суда, но позже стало известно, что обжаловать решение не будет.

11 февраля компания также получила требование Красноярского края о возмещении вреда объектам животного мира в связи с аварией на ТЭЦ на сумму 494 млн рублей.

19 февраля компания приняла решение об исполнении вердикта Арбитражного суда Красноярского края по разливу дизтоплива в районе Кайеркан города Норильска. Таким образом, «Норникель» согласился выплатить штраф Росприроднадзору в размере 146,2 млрд рублей за разлив топлива.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021