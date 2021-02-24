Российских легкоатлетов не допустят к участию в чемпионате Европы

Российские легкоатлеты не выступят на зимнем чемпионате Европы в начале марта, так как вопрос присвоения им нейтральных статусов будет рассмотрен не раньше марта. Об этом в среду, 24 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Возможность возвращения нейтрального статуса российским спортсменам с большой долей вероятности будет рассмотрена на совете World Athletics 17–18 марта, но не ранее. Таким образом, россияне не смогут принять участие в чемпионате Европы в помещении», — говорится в сообщении.

В декабре 2019 года исполком WADA лишил российских спортсменов права участия в крупных международных соревнованиях. Страна не может принимать крупные турниры в течение четырех лет. Российские атлеты могут выступать только под нейтральным флагом.

В январе 2020 года WADA обратилось в Спортивный арбитражный суд CAS для разрешения спора с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по вопросу санкций в отношении спортсменов из России.

Согласно решению CAS, о котором стало известно в декабре прошлого года, российские атлеты не смогут выступать под флагом страны на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года.