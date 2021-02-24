Глава минстроя Карелии рассказал о ликвидации коммунальной аварии в Пудоже

После коммунальной аварии в городе Пудоже (Карелия) без воды остаются более 125 квартир. О решении проблемы и ликвидации аварии министр строительства, ЖКХ и энергетики региона Виктор Рассыпнов рассказал на своей странице «ВКонтакте».

Заново подключить потребителей удалось на улицах Пионерской, Машакова, Горького, Полевой, Ленина. Без воды остаются еще 12 домов, в которых насчитывается 125 квартир, пишет ИА «Карелinform».

Причиной задержки является промерзание участков водопровода, находящихся в технических подпольях и на холодных чердаках. Работа по ликвидации аварии продолжается. Например, в доме № 27 по улице Полевая уже заменили металлические трубы на пластиковые.

Отмечается, что все дома, в которых люди остаются без воды, обслуживаются одной управляющей компанией.

Коммунальная авария произошла 19 февраля. Основные последствия были устранены в ночь на 20 февраля, тогда же было возобновлено водоснабжения у большинства потребителей.