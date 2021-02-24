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Эмблему обанкротившегося ФК «Кубань» выставили на продажу

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Товарные знаки обанкротившегося краснодарского футбольного клуба «Кубань» выставили на продажу в ходе конкурсного производства. Об этом говорится в извещении конкурсного управляющего в среду, 24 февраля.

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В качестве организатора торгов указан конкурсный управляющий НАО «Футбольный клуб «Кубань» Слушкин Евгений Юрьевич.

«Предметами аукциона являются: лот № 1 (товарный знак с номером регистрации 215417, начальная цена лота — 205 тыс. рублей); лот № 2 (товарный знак с номером регистрации 299595, начальная цена лота — 530 833 рубля)», — сказано в объявлении, которое опубликовано на сайте банкротств.

Согласно федеральному реестру товарных знаков, лоты представляют собой эмблемы футбольного клуба в цветном и черно-белом исполнениях, на которых изображен футбольный мяч, обрамленный венком из колосьев и лентой с надписью «ФК «Кубань». Также на эмблеме указан год образования клуба — 1928.

Данные о торгах уже появились на электронной площадке. С 9:00 мск среды до 17:00 мск 31 марта принимаются заявки от участников. Торги состоятся в начале апреля.

Футбольный клуб «Кубань» был основан 7 мая 1928 года. В элитном футбольном дивизионе России клуб выступал в 1992-м, 2004-м, 2007-м, 2009 году и с 2011 по 2016 год.

После сезона-2017/18 «Кубань» не смогла пройти лицензирование РФС и в связи с финансовыми трудностями прекратила существование. В конце 2018 года суд признал НАО «ФК «Кубань» банкротом и открыл конкурсное производство.

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