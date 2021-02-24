Один человек пострадал и десятки эвакуированы при пожаре в доме в Прилузье

В Прилузье (Республика Коми) при пожаре в трехэтажном кирпичном доме пострадал один человек. Еще 40 жильцов эвакуировались.

Как рассказали ИА «Комиинформ» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пожар возник 23 февраля в квартире дома № 33а на улице Лесной в селе Объячево. Один человек был спасен сотрудниками ведомства. Им оказался мужчина 1994 года рождения.

Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь. Затем его передали медикам скорой.

Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее, 24 февраля, сообщалось, что МЧС России из-за обращений от населения и организаций рассматривает вопрос внесения изменений в правила противопожарного режима. Новые правила противопожарного режима приняты в рамках так называемой регуляторной гильотины и будут действовать до 2026 года, после чего подлежат пересмотру в соответствии с требованиями времени.