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Песков исключил обсуждение отказа от службы по призыву

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Военная служба в России является конституционной обязанностью, обсуждений об ее отмене не ведется. Об этом в среду, 24 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Относительно данного вопроса можно высказывать личное мнение, однако необходимо понимать, что военная служба остается абсолютной конституционной обязанностью граждан Российской Федерации», — сказал он журналистам.

По словам Пескова, обсуждений об отмене военной службы по призыву не ведется.

Ранее, 30 января, стало известно, что работа официантом сможет заменить службу в армии. Минтруд обновил перечень альтернативных профессий. Список дополнили в том числе психологом и тренером. Всего 125 вариантов: гардеробщик, библиотекарь, няня, швея, артист хора, артист-кукловод и садовник. Срок альтернативной службы составляет 21 месяц.

Заменить армию на гражданскую профессию можно по заявлению в военкомат. В 2021 году для альтернативной службы подготовили 3,5 тыс. рабочих мест.

В октябре 2020 года «Известия» со ссылкой на проект Минфина России сообщали, что штатная численность военнослужащих может быть сокращена на 10%. Проект предполагает оптимизацию расходов посредством свободных вакансий.

В Минобороны тогда заявили, что считают неприемлемым предложение Минфина. По мнению ведомства, идея сократить количество должностей в Вооруженных силах приведет к нулевому экономическому эффекту.

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