Стая из 50 лебедей осталась на зимовку в Ленинградской области

На озере Вуокса в Ленинградской области на зимовку осталась стая более чем из 50 лебедей-кликунов. Об этом на своей странице в одной из соцсетей рассказал биолог-видеоблогер Павел Глазков. По его словам, обычно эти птицы улетают в холодный сезон в Западную Европу.

Птицы зимовали в Финском заливе в районе Приморска. После того как бухта полностью замерзла, они переместились на водоем в центре Приозерска.

Глазков утверждает, что это не первый случай, когда лебеди остаются зимовать в Ленобласти. Первая пара лебедей перезимовала здесь около 10 лет назад.

По мнению специалиста, скорее всего, именно эта пара и осталась здесь вновь, но уже со своим потомством. На следующий год к ним присоединились еще несколько семей, и с каждый годом число зимующих увеличивалось, сообщает телеканал «78».

В середине декабря 2020 года сообщалось, что спасатели вытащили изо льда на реке Ижора под Петербургом двух вмерзших чомг — водных птиц из семейства поганковых. Они были обездвижены посреди водоема и чуть не стали жертвами воронов.