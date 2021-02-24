Прямой эфир
Экономика
В Масложировом союзе заявили об отсутствии планов продлевать соглашения по ценам
Наука
Космонавты, предположительно, обнаружили вторую трещину на МКС
Авто
Россияне пожаловались на высокие цены на топливо
Общество
«Роскачество» предупредило россиян о представляющихся полицейскими мошенниках
Мир
Лавров заявил о дискриминации русскоязычных в Прибалтике и на Украине
Мир
В Генштабе Украины заявили о приоритетности реформ по стандартам НАТО
Общество
Путин подписал закон о лишении свободы за пропаганду наркотиков в интернете
Экономика
Новак заявил об ожидании удвоения рынка СПГ к 2050 году
Интернет
Кук назвал 2020-й лучшим годом инноваций для Apple

Стая из 50 лебедей осталась на зимовку в Ленинградской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На озере Вуокса в Ленинградской области на зимовку осталась стая более чем из 50 лебедей-кликунов. Об этом на своей странице в одной из соцсетей рассказал биолог-видеоблогер Павел Глазков. По его словам, обычно эти птицы улетают в холодный сезон в Западную Европу.

Птицы зимовали в Финском заливе в районе Приморска. После того как бухта полностью замерзла, они переместились на водоем в центре Приозерска.

Глазков утверждает, что это не первый случай, когда лебеди остаются зимовать в Ленобласти. Первая пара лебедей перезимовала здесь около 10 лет назад.

По мнению специалиста, скорее всего, именно эта пара и осталась здесь вновь, но уже со своим потомством. На следующий год к ним присоединились еще несколько семей, и с каждый годом число зимующих увеличивалось, сообщает телеканал «78».

В середине декабря 2020 года сообщалось, что спасатели вытащили изо льда на реке Ижора под Петербургом двух вмерзших чомг — водных птиц из семейства поганковых. Они были обездвижены посреди водоема и чуть не стали жертвами воронов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021