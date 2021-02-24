Норвежский биатлонист назвал поднимающее настроение русское слово

Норвежский биатлонист Йоханесс Бе признался, что использует одно русское слово для поднятия настроения среди членов сборной страны. Его слова приводит NRK.

«Мы всегда говорим «бабушка», когда нам хорошо в команде. Вроде так это слово звучит. Сказал это слово — и настроение стало еще лучше», — заявил спортсмен.

Биатлонист не смог объяснить, откуда пошла такая традиция. При этом он признался, что смутно представляет значение этого слова, понимая лишь то, что оно касается пожилой женщины.

В феврале 2020 года бразильский болельщик Томер Савойя, ставший известным во время чемпионата мира по футболу 2018 года, научил бойца MMA Фернандо Родригеса говорить слова на русском языке, в том числе и нецензурные. Он также заставил Родригеса признаться в любви к своему сопернику россиянину Сергею Харитонову.

Напоследок он спросил у спортсмена, в чем сила, на что Родригес ответил словами Данилы Багрова из фильма «Брат»: «В правде».