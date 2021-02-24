Ограничения по COVID-19 ослабят в Волгоградской области

Власти Волгоградской области готовятся ослабить ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. Смягчение мер возможно в регионе уже в ближайшие дни, с марта. Поэтапное снятие ограничений должен обсудить областной оперативный штаб.

Такая возможность обсуждалась еще две недели назад. Губернатор Андрей Бочаров поручал оперативному штабу проработать соответствующие предложения. Глава региона при этом подчеркивал, что многое будет зависеть от дальнейшего развития ситуации.

Сейчас, как пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру», наблюдается небольшая тенденция к снижению количества ежедневно выявляемых новых случаев коронавируса. Однако число подтверждаемых смертельных исходов не уменьшается: 6–7 человек в день.

Пока помимо масочного режима действуют ограничения как для физических лиц, так и для организаций. В частности, заведениям общепита разрешено работать до 23:00, а детям до 18 лет нельзя появляться в ТРЦ без родителей.

За последние сутки в Ростовской области зафиксировано 204 новых случая COVID-19, а общее число заболевших в регионе составило 48 611 человек. На сегодняшний день в стационарах продолжают оставаться 1393 пациента с подтвержденным коронавирусом.