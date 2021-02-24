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Врачи в Новосибирске спасли пациентку с редкими аномалиями мозга

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Медики в Новосибирске провели операцию 38-летней женщине из Забайкалья, у которой наблюдалось две редкие аномалии головного мозга. Об этом в среду, 24 февраля, сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Мешалкина.

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Как уточняется, в результате обследования у пациентки обнаружили редкое переплетение патологически измененных кровеносных сосудов и новообразование в виде клубка сосудов, которые были заполнены кровью. Это могло привести к внутричерепному кровоизлиянию. При этом подобные аномалии регистрируются примерно у двух человек из 1 млн.

Сама женщина жаловалась на головные боли, которые усиливались с течением времени. После этого возникли проблемы в ориентировании во времени, дезориентации и потере памяти.

Врачи провели малоинвазивную операцию, чтобы исключить измененный сосуд из кровотока. После этого они удалили каверному и созданный ею эпилептически активный очаг, объяснил нейрохирург Дмитрий Кислицин.

Ранее в феврале врачи Видновской районной клинической больницы спасли 49-летнюю пациентку с коронавирусной инфекцией и полным поражением легких. По словам заведующего анестезиолого-реанимационным отделением Александра Плиева, легкие женщины были полностью поражены, пациентка задыхалась и немедленно была подключена к аппарату неинвазивной вентиляции легких, на котором провела две недели. Течение заболевания усугубляли излишний вес и сахарный диабет.

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