Экс-полицейского обвинили в атаке на силовиков при штурме Капитолия

Федеральные прокуроры обвинили бывшего морского пехотинца и экс-офицера полиции Томаса Вебстера в использовании алюминиевого шеста при нападении на полицейского во время беспорядков в Капитолии 6 января. Об этом 24 января сообщил телеканал CNN.

Как заявил прокурор Бенджамин Джанфорти, 52-летний Вебстер явился в офис ФБР в долине реки Гудзон в Нью-Йорке с повинной. В распоряжении обвинения есть видеоролик, на котором, предположительно, Вебстер нападает с алюминиевым шестом с флагом морской пехоты на полицейского.

По словам прокурора, на кадрах Вебстер избивает офицера руками, срывая с него одежду. Отмечается, что в итоге полицейский начал задыхаться. Также на видео подозреваемый оскорбил правоохранителя.

Фигуранту предъявили обвинение в нападении на полицейских с применением смертоносного оружия, в воспрепятствовании правоохранительным органам во время гражданских беспорядков, сознательном проникновении в запретную зону, хулиганстве в запретной зоне, в применении физического насилия и насильственном проникновении и хулиганстве на территории Капитолия.

Судья Южного округа Нью-Йорка Эндрю Краузе, рассматривающий дело, отметил, что мужчина на видео размахивает металлическим шестом, не отступает перед стражем порядка, а бросается на него.

Во время обсуждения условий предварительного заключения Вебстер сказал своему адвокату, что до нападения его ударил полицейский. Однако 10-минутные видеозаписи этого не подтвердили.

Ранее в феврале спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси объявила, что для расследования вторжения в Капитолий 6 января будет создана независимая комиссия. В январе она призвала увеличить финансирование на обеспечение безопасности в Капитолии, чтобы защитить его членов от «внутренних врагов».

Такие меры потребовались после того, как сторонники экс-президента США Дональда Трампа 6 января ворвались в здание конгресса. Погибли пять человек, в том числе полицейский. В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.