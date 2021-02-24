Инфекционист спрогнозировал возможный рост заболеваемости COVID-19

Подъем уровня заболеваемости COVID-19 возможен при появлении серьезных мутаций коронавируса. Об этом в среду, 24 февраля, заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«Серьезный подъем заболеваемости чисто гипотетически может быть в случае значительной изменчивости вируса и несостоятельности того иммунитета, который мы видим сейчас у нашего населения», — сказал он «РИА Новости».

Вознесенский при этом отметил, что мутации, которые выявляются в разных странах, не приводят к всплеску новых случаев заболевания COVID-19. Это, по словам специалиста, говорит о том, что иммунитет протективен, то есть позволяет организму защищаться.

Однако, если изменчивость все же произойдет, то можно будет наблюдать рост заболеваемости COVID-19, добавил он.

Ранее в этот день Вознесенский заявил, что третья волна COVID-19 в России уже завершилась, она пришлась на период после январских праздников. По его словам, это является следствием того, что сформировавшийся естественный иммунитет защищает уже достаточно большое число людей.

19 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риск заболеть COVID-19 в России все еще достаточно высокий. Она отметила, что в зимний период иммунная система у человека слабее, чем осенью.

18 января в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции. О необходимости начала кампании заявлял президент РФ Владимир Путин. Он отмечал, что российская вакцина от COVID-19 является лучшей в мире, что показывает практика.

Гражданам предлагают сделать прививку вакциной «Спутник V», разработанной в Центре им. Гамалеи. Ее итоговая эффективность составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

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