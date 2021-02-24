Камеры установят в лесах Ростовской области

В Ростовской области расширят систему видеонаблюдения. Камеры установят в лесах для контроля и борьбы с лесными и ландшафтными пожарами.

Региональное министерство природы закупит в этом году 18 новых камер. Расширение системы позволит контролировать обстановку в хвойных и лиственных лесах.

Как пишет RostovGazeta, сейчас в регионе есть 42 точки видеонаблюдения. Они помогают контролировать хвойные леса на 100%. Пожары оперативно выявляются еще на ранней стадии возникновения. Тут же начинается их ликвидация.

За последние два года было изменено местоположение 11 точек видеонаблюдения. Это позволило повысить эффективность работы, отметили в ведомстве.

Во время пожароопасного сезона в Ростовской области в 2020 году ликвидировали несколько крупных возгораний. Так, в Цимлянском районе в начале октября пожар охватил площадь почти 350 га. К тушению привлекли спасателей, добровольцев, а также специалистов из других регионов, в том числе Ставропольского края. Самолет Ил-76 сбросил 80 т воды.