В пресс-центре МИЦ «Известия» расскажут о новом кулинарном шоу Сталика Ханкишиева

25 февраля в 16:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция Сталика Ханкишиева, автора и ведущего новой передачи на РЕН ТВ. На пресс-конференции подробно расскажут о новом проекте «Сталик Ханкишиев: О вкусной и здоровой пище. Телеальманах», а также угостят всех желающих фирменным блюдом мастера.

Сталик Ханкишиев — кулинарный гуру со стажем. В 2000 году начал вести кулинарный блог, рассказывая о тонкостях национальной кухни. Его блюда выигрывали в многочисленных международных кулинарных конкурсах и получили множество премий авторитетных изданий.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы. Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4438

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.