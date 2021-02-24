Названы методы борьбы с утечками персональных данных Telegram-ботам

Эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Денис Легезо рассказал «Известиям», как предотвратить утечку персональной информации Telegram-ботам (роботам, которые могут выполнять последовательность действий и имеют встроенный поисковый механизм).

19 февраля «Коммерсантъ» написал о том, что в 2020 году в Telegram активизировалось создание ботов, позволяющих пользователю мессенджера получить информацию практически о любом человека. Впервые такие сервисы появились еще несколько лет назад, но если раньше это были единицы, то сейчас можно найти уже пару десятков. В числе старейших и самых крупных — «Глаз Бога», «Архангел», Smart_SearchBot и AVinfoBot.

«Чат-боты представляют собой канал доставки уже собранных данных. Создать бота для самых разных целей может любой пользователь. Важнее другой вопрос: откуда злоумышленники берут персональные данные? Чаще всего они появляются у них или вследствие атаки, или действий инсайдеров. Бывает и так, что пользователи сами «отдают» злоумышленникам свои данные, размещая их в открытых источниках, — социальных сетях, форумах, облачных сервисах хранения и редактирования файлов», — рассказал Денис Легезко.

Главная рекомендация для пользователей — внимательно относиться к информации о себе: в частности, не размещать важные данные, например номер телефона, в открытых источниках, отметил эксперт.

Он призвал передавать конфиденциальную информацию исключительно в зашифрованном виде.

«Используйте для всех свои аккаунтов надежные пароли — от 12 знаков с буквами в разном регистре, цифрами и спецсимволами. Если в сервисе, которым вы пользуетесь, произошла утечка, стоит оперативно сменить пароль от учетной записи», — добавил специалист.

На рынке есть решения, которые помогают пользователю быть в курсе того, были ли его пароли взломаны или подвергались ли утечке с онлайн-ресурсов, заключил эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского».

Накануне, 23 февраля, стало известно, что в Telegram появилась возможность автоматического удаления сообщений в любых чатах. Отмечается, что с этого дня автоматическое удаление сообщений для всех участников доступно в любом чате. В этом режиме сообщения исчезают через 24 часа или семь дней после отправки.