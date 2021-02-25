Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Батя»

Режиссер: Дмитрий Ефимович. В ролях: Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова, Диана Енакаева, Вера Тарасова, Михаил Орлов и другие

История о путешествии взрослого героя к своему отцу, суровому русскому мужику, который стал папой на заре девяностых и воспитывал своего сына так, как это делали все советские люди.

«Том и Джерри»

Режиссер: Тим Стори. В ролях: Хлоя Грейс Морец, Майкл Пенья, Джордан Болджер, Роб Делани, Паллави Шарда, Колин Жост, Соми Гуха и другие

Кайла работает в престижном отеле, где обитает мышонок Джерри. Он вполне может нарушить ход дорогой свадьбы, и тогда Кайла нанимает уличного кота Тома, чтобы разобраться с наглым грызуном. Но решить эту проблему не так-то просто. В этой адаптации всеми любимого мультфильма привычные рисованные персонажи действуют вместе с реальными актерами.

«Дом Пьера Кардена»

Режиссер: П. Дэвид Эберсоул, Тодд Хьюз

Кем был Пьер Карден, создатель знаменитого бренда? Именно на этот вопрос и ищут ответ создатели документального фильма. Какая история стоит за легендарной иконой? Зрителям дают редкий шанс заглянуть в сознание гения, рассказывая о жизненном и творческом путях Пьера Кардена. Великий модельер предоставил режиссерам эксклюзивный доступ к его архивам и внутрь своей империи, а также дал несколько интервью.

«История семьи Блум»

Режиссер: Глендин Айвин. В ролях: Наоми Уоттс, Джеки Уивер, Эндрю Линкольн, Лиза Хенсли, Лианна Уолсмен, Джиа Каридес, Гриффин Мюррэй-Джонстон и другие

Во время отпуска в Таиланде Сэм упала с балкона, повредила позвоночник и оказалась почти полностью парализованной. Пока семья пыталась справиться с испытанием, у них появился неожиданный друг — раненый птенец сороки, которого Блумы назвали Пингвин.

«Бедные люди. Кабаковы»

Режиссер: Антон Желнов. Автор тифлокомментария: Янина Исаичкина. Диктор: Катерина Негруца

Документальный фильм Антона Желнова «Бедные люди. Кабаковы», посвященный классикам российского современного искусства Илье и Эмилии Кабаковым, будет впервые показан с тифлокомментарием для незрячих и слабовидящих посетителей. В картине Илья Кабаков рассказывает об истоках своего творчества — трагической судьбе матери, которая повлияла на мировоззрение и последующее становление художника. Вместе с женой и соавтором Эмилией он рассуждает о неофициальном искусстве в СССР и появлении московского концептуализма, эмиграции в Европу и затем в США.

26 февраля, 19.30, 28 февраля, 14.30, лекторий Музея современного искусства «Гараж»

Онлайн-сериалы

«За час до рассвета»

Премьера на видеосервисе more.tv.

Режиссер: Игорь Зайцев. В ролях: Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Артур Смольянинов, Алёна Михайлова, Агния Дитковските, Артур Ваха, Максим Белбородов и другие.

1946 год. Молодой лейтенант Денис Журавлёв возвращается к мирной жизни и устраивается служить в милицию. Его начальник — сам Сатана. Так прозвали майора Шумейко — человека с непростым характером, который привык добиваться целей любой ценой. Журавлёв как раз вовремя: ему предстоит разобраться с орудующей в городе бандой преступника по кличке Клещ. Очень скоро он поймёт, что война в мирное время ещё запутаннее той, что недавно закончилась. Ведь здесь нет привычного разделения на своих и врагов. Под подозрением — почти каждый…

«Мы дети станции Зоо»

Эксклюзивная премьера видеосервиса more.tv.

Режиссер: Филипп Кадельбах. В ролях: Яна МакКинон, Анджелина Хэнч, Себастьян Урзендовский, Валери Кох, Ник Хэлилай, Тони Аранго, Дмитрий Шаад и другие

Драма о наркозависимых подростках из Берлина. История Кристианы Фельшеринов, подсевшей на героин в возрасте 14 лет, стала знаковой для целого поколения. На ее основе был снят знаменитый фильм 1981 года, а теперь и сериал «Мы дети станции Зоо». Шесть подростков с разным социальным бэкграундом проводят время в модных клубах города, растворяясь в музыке и употребляя наркотики. Поиски себя и своего места в мире проходят на подпольных вечеринках, на улицах, дома. С каждым разом жажда приключений и зависимость усиливаются, но и храбрости этим детям не занимать.

Концерты

Владимир Федосеев дирижирует Симфоническим оркестром Московской консерватории

За пульт Симфонического оркестра Московской консерватории встанет патриарх отечественного дирижёрского искусства, народный артист СССР Владимир Федосеев. Для выступления в Большом зале консерватории маэстро выбрал сюиту из балета «Спящая красавица» Чайковского и Симфонию №40 Моцарта.

1 марта, 19.00, Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского

Театры

«Звезда вашего периода»

Премьера в МХТ им. Чехова. Новый спектакль на основной сцене представляет Рената Литвинова. Постановка о звезде постсоветского периода, входящей в тот возраст, когда ролей предлагают все меньше. Наступают творческая пустота и одиночество: нет детей, нет любви, нет ролей. Есть только великое прошлое. По жанру это триллер, драма, мелодрама с любовными страстями и убийствами — словом, всё, что так любит создательница спектакля.

25, 26 февраля, 19.00, МХТ им. А.П.Чехова

«Жанна»

Спектакль режиссера Ильи Ротенберга лишен сантиментов. В главной роли женщины-мажора — Ингеборга Дапкунайте. Ее героиня Жанна считает чувства слабостью. За успех она готова платить способностью любить и прощать. И победа непременно будет за ней. Вот только «успех» и «счастье» — понятия не всегда совпадающие.

27, 28 февраля, 19.00, Театр Наций

«Нашла коса на камень»

Комедия Сергея Безрукова по мотивам произведений А.Н. Островского. Среди праздной московской публики, озабоченной лишь тем, как весело провести время и найти себе выгодную партию, появляется странный человек — Савва Васильков (Дмитрий Дюжев). Нелепый, наивный провинциал, по виду — с достатком, но деньгами не сорит, не приемлет жульничества. Вдобавок ко всему без памяти влюблен в первую красавицу Москвы Лидиньку Чебоксарову, внимания которой добиваются многие. Кто он, этот Савва Васильков, откуда, богат ли, завидный ли жених? Но кем бы он ни был, слишком смешон и странен он в своих взглядах и слишком велик соблазн воспользоваться его искренностью в своих интересах…

28 февраля, 18.00, Губернский театр

Премьера site-specific спектакля «Бойцовский клуб»

Site-specific спектакль «Бойцовский клуб» создан по мотивам романа Чака Паланика. Зрители окажутся в секретном пространстве, погрузятся в атмосферу культовой книги и станут полноправными участниками действия и диалогов. Место проведения показов держится в тайне до последнего момента и будет регулярно меняться, но каждый раз пространство — завод, парковка или автосервис — будет соответствовать духу романа. Каждый показ рассчитан на 60 зрителей. Имена актеров не раскрываются.

3 марта, 20.00, место проведения станет известно за сутки

Музеи

«Билл Виола. Путешествие души»

Пушкинский музей представляет первую в России персональную выставку Билла Виолы — одного из самых влиятельных американских мастеров видеоарта. ГМИИ впервые посвящает свои главные залы такой масштабной экспозиции медиаискусства. Более 20 видеоработ, представленных в экспозиции, созданы в период с 2000 по 2014 год. Посетители впервые увидят такие масштабные произведения, как «Огненная женщина» (2005), «Квинтет изумленных» (2000) и четыре работы из серии «Мученики» (2014).

Со 2 марта по 30 мая, ГМИИ имени А.С.Пушкина

«Видения звезд»

Художественный проект «Видения звезд» — дебютная выставка арт-группы ППСС, она же — творческий дуэт Павла Пепперштейна и его возлюбленной Сони Стереостырски. Пара придумала внушительную серию портретов отечественных и зарубежных знаменитостей — Аллы Пугачевой, Веры Брежневой, Фредди Меркьюри, Дэвида Боуи, Боба Марли, Натальи Ветлицкой и др. Всего представлено более 50 работ. Экспозиция занимает три этажа здания фонда культуры «Екатерина» на Кузнецком мосту.

До 4 апреля, фонд культуры «Екатерина»

«Алексей Панькин. Дом родной ему песенка о майском жуке»

Персональный проект скульптора Алексея Панькина — это второй опыт сотрудничества художника с фондом Stella Art Foundation. Экспозиция «Дом родной ему песенка о майском жуке» познакомит публику с 12 новыми скульптурами художника. Главным источником своих интересов сам Панькин называет «вопросы генеалогии телесности, долгую историю представлений о теле». Любопытно, что моделью для некоторых новых произведений выступила жена художника. Панькин работает с разнообразными материалами и их неожиданными комбинациями, при этом его излюбленным материалом является дерево.

С 26 февраля по 16 мая, Stella Art Foundation