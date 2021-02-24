Прямой эфир
Экономика
В Масложировом союзе заявили об отсутствии планов продлевать соглашения по ценам
Наука
Космонавты предположительно обнаружили вторую трещину на МКС
Авто
Россияне пожаловались на высокие цены на топливо
Общество
«Роскачество» предупредило россиян о представляющихся полицейскими мошенниках
Мир
Лавров заявил о дискриминации русскоязычных в Прибалтике и на Украине
Мир
В Генштабе Украины заявили о приоритетности реформ по стандартам НАТО
Общество
Путин подписал закон о лишении свободы за пропаганду наркотиков в интернете
Экономика
Новак заявил об ожидании удвоения рынка СПГ к 2050 году
Общество
Путин подписал закон о штрафах за санкции в отношении российских СМИ

Детсад в Казани проверят после информации об избиении ребенка

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Казани прокуратура проведет проверку в частном детском саду, в котором якобы били ребенка. По словам мальчика, воспитательница ругала его, когда он плакал, била и закрывала на ключ в раздевалке.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в республиканском надзорном ведомстве, жительница Казани разместила в соцсетях историю, как она отдала своего сына в частный детский сад «Sun School». Ребенок все время плакал, а также трижды перенес бронхит, который перешел в астму. И все это – за 1,5 месяца посещения детсада.

Также, по словам мамы мальчика, благодаря системе видеонаблюдения она установила, что каждое утро ее сына забирает из игровой комнаты заведующая детсадом и куда-то уводит. На вопросы, куда уводили ребенка, сотрудники учреждения так и не смогли дать внятный ответ.

В один из дней за мальчиком без предупреждения зашел его отец. Он увидел, что его сын сидит в раздевалке с няней. Заведующая не смогла объяснить, почему мальчик находится в раздевалке. После этого супруги решили расторгнуть договор.

Позже ребенок рассказал, как с ним обращалась воспитатель. Эту информацию проверяет районная прокуратура. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, которые допустили применение насилия в отношении малолетнего воспитанника учреждения. Если данные подтвердятся, и в садике найдут какие-либо нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в детском саду в Комсомольске-на-Амуре проводили проверку, после появления в соцсетях видео, на котором сотрудница детского сада насильно кормит ребенка и бьет его по рукам.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021