Детсад в Казани проверят после информации об избиении ребенка

В Казани прокуратура проведет проверку в частном детском саду, в котором якобы били ребенка. По словам мальчика, воспитательница ругала его, когда он плакал, била и закрывала на ключ в раздевалке.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в республиканском надзорном ведомстве, жительница Казани разместила в соцсетях историю, как она отдала своего сына в частный детский сад «Sun School». Ребенок все время плакал, а также трижды перенес бронхит, который перешел в астму. И все это – за 1,5 месяца посещения детсада.

Также, по словам мамы мальчика, благодаря системе видеонаблюдения она установила, что каждое утро ее сына забирает из игровой комнаты заведующая детсадом и куда-то уводит. На вопросы, куда уводили ребенка, сотрудники учреждения так и не смогли дать внятный ответ.

В один из дней за мальчиком без предупреждения зашел его отец. Он увидел, что его сын сидит в раздевалке с няней. Заведующая не смогла объяснить, почему мальчик находится в раздевалке. После этого супруги решили расторгнуть договор.

Позже ребенок рассказал, как с ним обращалась воспитатель. Эту информацию проверяет районная прокуратура. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, которые допустили применение насилия в отношении малолетнего воспитанника учреждения. Если данные подтвердятся, и в садике найдут какие-либо нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в детском саду в Комсомольске-на-Амуре проводили проверку, после появления в соцсетях видео, на котором сотрудница детского сада насильно кормит ребенка и бьет его по рукам.