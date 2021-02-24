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«Чешские авиалинии» объявили об увольнении всех сотрудников

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Авиакомпания «Чешские авиалинии» проинформировала биржу труда и профсоюзы о предстоящем увольнении всех 430 сотрудников, что связано с огромными финансовыми потерями перевозчика на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявила 24 февраля журналистам председатель Профсоюза членов авиационных экипажей Чехии Тереза Леффельман.

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«Я могу подтвердить, что мы получили уведомление о массовых увольнениях», – приводит ее слова издание Hospodarske Noviny.

По ее словам, компания планирует массовое увольнение сотрудников, о чем была поставлена в известность биржа труда. По словам Леффельман, «Чешские авиалинии» очень сильно пострадали из-за пандемии кононавируса – самолеты и экипажи простаивают из-за отмены рейсов.

Она отметила, что финансовая ситуация в компании критическая. «Чешские авиалинии» являются акционерным обществом и не могут рассчитывать на финансовую поддержку от государства. Леффельман добавила, что в конце февраля закончит действовать мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым ее кредиторами.

В начале февраля руководство авиакомпании обратилось к правительству Чехии за финансовой поддержкой в размере 1,1 млрд крон (около 42,5 млн евро). В скором времени глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек сообщил, что государство не собирается оказывать компании финансовую помощь.

«Чешские авиалинии» начали свою историю с 6 октября 1923 года, когда правительство Чехословакии (1918-1993 гг.) приняло постановление о создании национального авиаперевозчика. Это одна из старейших авиакомпаний в мире: раньше нее были основаны только российская компания «Аэрофлот», нидерландская KLM, колумбийская Avianca и австралийская Qantas.

28 сентября сообщалось, что арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) утвердил мировое соглашение между авиакомпанией Utair и ее кредитором «Юган-Юнион кард». Производство по иску компании о признании перевозчика банкротом прекращено. В 2019 году иски о банкротстве авиакомпании были поданы четырьмя ее контрагентами. Тогда им отказали в связи с уплатой авиакомпанией долга. В августе того же года в дело о банкротстве вступил банк «Русь», сумма требований которого составила 4,9 млн рублей.

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