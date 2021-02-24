«Бойцовский клуб РЕН ТВ» собрал у экранов более 6 млн россиян

20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» состоялся уникальный турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в рамках которого по правилам бокса сразились профессиональные бойцы и известные блогеры. Организаторами турнира выступили телеканал РЕН ТВ и Федерация бокса России.

Вечер бокса эксклюзивно транслировался на телеканале РЕН ТВ. По данным Mediascope, бой собрал у телеэкранов только в крупных городах страны почти 2,7 млн. человек, доля среди мужчин в возрасте 25-54 лет составила 12,8. При этом, по данным аналитических служб канала, всего по стране турнир смотрели более 6,1 млн. человек, а доля среди мужчин целевой аудитории 25-54 была еще выше – 17,1%. Подобный зрительский интерес позволил РЕН ТВ обойти другие телеканалы и занять первое место в данном временном слоте среди мужчин старше 4 лет. Кроме того, в интернете за турниром «Бойцовский клуб РЕН ТВ» наблюдали более 3,6 млн. человек. Зал «Вегас Сити Холл» собрал максимально разрешенное количество зрителей на трибунах

В главном поединке вечера сразились Федор Чудинов и Айзек Чилемба. Россиянин и малавиец провели на ринге 10 раундов. Противостояние вышло невероятно упорным. Итог поединка — ничья. В турнире также участвовали как профессиональные боксеры, так и любители, уже ставшие популярными борцами. Российский боец MMA Максим Новосёлов победил техническим нокаутом участника силового экстрима, бывшего игрока в американский футбол Дениса Вильданова. Скандальный боец Вячеслав Дацик оказался сильнее чемпиона Камеруна Тайсона Дижона. Лучший стронгмен России Михаил Кокляев сумел «перебить» блогера, бойца ММА Артема Тарасова.

На вечере «Бойцовского клуба РЕН ТВ» также присутствовал легендарный боксер Рой Джонс, тренер малавийца Айзека Чилембы. После турнира знаменитый боксер выразил свое восхищение органищзацией мероприятия: «Круто, что люди имеют возможность вернуться к боксу. И, по-моему мнению, всё организовано замечательно» - отметил Рой.

Генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин, в свою очередь поблагодарил всех бойцов за участие и подчернкул, что это только первый турнир «Бойцовского клуба» в этом году. «Благо пандемия заканчивается, и я думаю, что в этом году мы сможем почаще радовать зрителей прекрасными бойцовскими шоу», — сказал Владимир Тюлин.