Житель Кемеровской области отсудил компенсацию у банка за запросы его кредитной истории
Житель города Мариинска в Кемеровской области отсудил компенсацию у банка, который более десяти раз запрашивал его кредитную историю, сообщается на сайте Мариинского городского суда.
Среди запросов, в частности, «просмотр счета», «кредитная карта», «потребительский кредит».
Россиянин, после того, как узнал об этом, решил обратиться в Службу защиты прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.
Проверка подтвердила факты запросов, но, как уточнялось, они произошли в «результате технического сбоя».
Несмотря на это, в действиях финорганизации усмотрели состав административного нарушения. За это был назначен штраф в размере 30 тыс. рублей.
Мужчина обратился в суд, оценив моральный ущерб в 47,5 тыс. рублей. В итоге банк обязали выплатить ему 5 тыс. рублей.
В ноябре 2020 года сообщалось, что житель Череповца в Вологодской области подал в суд на магазин из-за решетки, которая не подошла к его раковине. По итогу разбирательств россиянин отсудил за товар 54 рубля.