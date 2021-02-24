Эксперты оценили выход ряда европейских компаний из проекта «Северный поток – 2»

Из проекта «Северный поток – 2» в основном вышли компании, предоставлявшие услуги сертификации и страхования на различные работы и на сам газопровод перед его пуском в эксплуатацию, рассказал «Известиям» управляющий директор ИК «Универ Капитал» Артем Лютик 24 февраля. Таким образом, из «Северного потока – 2» вышла часть организаций, чьи работы по проекту не закончены.

Накануне стало известно, что по меньшей мере 18 европейских компаний уже вышли из «Северного потока – 2» в связи с угрозами США ввести санкции против участников проекта. Об этом писала немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на доклад Госдепартамента конгрессу США.

Процесс выхода компаний начался год назад, когда в США приняли оборонный бюджет на 2020 год, предусматривающий расширенный пакет санкций к компаниям различных направлений, сказал Артем Лютик.

В декабре 2019 года первой организацией, вышедшей из проекта, стала датская Allseas о своими судами-трубоукладчиками.

Затем о выходе объявил сертификатор трубопровода — норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL). Эта компания занималась рассмотрением документации и проверкой строительных работ на предмет соответствия стандартам. Фирма проводила мониторинг тестирования и подготовки оборудования, которое использовали на судах во время прокладки газопровода, отметил управляющий директор ИК «Универ Капитал».

Кроме того, DNV GL должна была выдать сертификат соответствия после завершения строительства «СП-2».



«Позже из проекта вышла немецкая компания Bilfinger SE, она занималась разработкой систем противоаварийной защиты и распределенной автоматизированной системой управления технологическими процессами. Большая часть этих работ выполнена, остались только работы на уже пущенном газопроводе. Будет ли компания продолжать сотрудничество, пока не известно», — добавил специалист.

Также отказалась от участия в «СП-2» швейцарская компания Zurich Insurance Group, до нее проект покинуло датское инжиниринговое предприятие Ramboll. Причиной выхода этих организаций из проекта стала угроза санкций со стороны США, как указывалось в релизах.

Кроме того, проект покинула Munich Re Syndicate, лондонская дочка крупнейшей немецкой страховой группы Münchener Rück, занимающейся перестрахованием германских и международных страховщиков. Кроме того, сотрудничество с «СП-2» прекратили швейцарская Zurich Insurance Group и французская Axa Group (это также известные страховые компании).

В свою очередь заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил «Известиям», что, несмотря на выход из проекта ряда компаний, строительство газопровода возобновилось и продолжается, что свидетельствует о неспособности санкций помешать завершению проекта. В то же время санкции негативно влияют на сроки строительства и требуют дополнительных усилий, заключил Алексей Гривач.

Ранее, 24 февраля, сообщалось, что крупнейшая немецкая газовая и нефтяная компания Wintershall Dea завершила финансирование проекта строительства «Северный поток – 2», вложив €730 млн. Отмечается, что дальнейшие выплаты не планируются.

В январе 2021 года минфин США заявил о расширении санкций против России в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA): под санкции попали российское судно «Фортуна» и его владелец.

Ранее, 21 февраля, оператор «Северного потока – 2» компания Nord Stream 2 AG запросила у Германии немедленного разрешения на строительство газопровода в прибрежных водах ФРГ. Подачей заявки Nord Stream 2 AG отреагировала на жалобу касательно продолжения строительства трубопровода в водах ФРГ со стороны немецких экологических организаций. По данным экологов, регулятор не учел доводы по климату и охране окружающей среды.

«Северный поток – 2» будет пролегать по дну Балтийского моря от России до Германии и будет обеспечивать поставки газа в Европу. Против проекта выступают Прибалтика, Польша и Украина, которая боится потерять транзит российского газа, а также США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ.