Скончался второй рабочий после пожара на Бийской ТЭЦ

Скончался второй рабочий, пострадавший в результате возгорания пылевоздушной смеси на Бийской ТЭЦ. Об этом в среду, 24 февраля, сообщается в Telegram-канале Сибирской генерирующей компании (СГК).

«С сожалением сообщаем, что сотрудники, пострадавшие вечером 18 февраля на Бийской ТЭЦ, скончались. Мы приносим свои соболезнования родным и близким. Семьям будет оказана необходимая помощь», — отмечается в сообщении.

Ранее в этот день умер один из двух сотрудников ТЭЦ в Бийске, на Алтае, пострадавших при вспышке угольной пыли, произошедшей в 19 час. 50 мин. 18 февраля.

В СГК отмечали, что причиной возгорания стал сбой в работе оборудования на пылесистеме одного из котлоагрегатов. Для выяснения всех обстоятельств ЧП создали специальную комиссию. По факту травмирования сотрудников ТЭЦ региональное следственное управления СКР проводит доследственную проверку по ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»).

В тот же день стало известно, что МЧС России из-за обращений от населения и организаций рассматривают вопрос внесения изменений в правила противопожарного режима, вступившие в силу 1 января. Новые правила противопожарного режима приняты в рамках так называемой регуляторной гильотины и будут действовать до 2026 года, после чего подлежат пересмотру в соответствии с требованиями времени.