В Масложировом союзе заявили об отсутствии планов продлевать соглашения по ценам

Продление соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло не планируется. Об этом в среду, 24 февраля, заявил ТАСС исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

«Продление подписанных соглашений не планируется. В данный момент Масложировой союз прорабатывает механизмы саморегулирования отрасли для того, чтобы после окончания действия соглашений и до конца текущего сезона обеспечить минимальное изменение цен на подсолнечное масло», ― сказал он агентству.

Мальцев указал на то, производители этого товара выполняют прописанные в соглашении условия в полной мере. Кроме того, он подчеркнул, что в стране потребление бутилированного подсолнечного масла равно пятой части его производства, так что о дефиците речь не идет. Также глава союза добавил, что производители «давно вышли на самообеспеченность» этим продуктом.

Помимо этого, исполнительный директор Масложирового союза сообщил об ожидании хорошего урожая подсолнечника в новом сезоне, так что проблем возникнуть не должно. Он объяснил, что существует сезонная волатильность поставок и «выпадения» со стороны средних и малых производителей подсолнечного масла, для которых при текущих ценах на сырье дальнейшая работа становится невозможной. Но, по словам Мальцева, члены союза компенсируют эти объемы.

Ранее, 2 февраля, Минэкономразвития РФ заявило, что снижение цен ожидается во втором квартале 2021 года, так как пик инфляции в годовом выражении еще не пройден. Сообщалось, что сдерживать рост цен помогли меры, принятые правительством. Российские власти контролируют стоимость социально значимых товаров.

25 января 2021 года специалисты Счетной палаты России предположили, что в стране может возникнуть дефицит товаров из-за регулирования цен. По их мнению, производителям может быть невыгодно продавать свою продукцию по установленным ценам и они направят ее либо на экспорт, либо на склады.

В конце 2020 года был введен механизм сдерживания цен на базовые продукты питания, например на сахар, хлеб и подсолнечное масло. В январе президент России Владимир Путин подписал закон о госрегулировании цен на социально значимые товары.

В перечень социально значимых продуктов вошли говядина, свинина, баранина, курица, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки.