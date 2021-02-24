Прямой эфир
Экономика
В Масложировом союзе заявили об отсутствии планов продлевать соглашения по ценам
Наука
Космонавты предположительно обнаружили вторую трещину на МКС
Авто
Россияне пожаловались на высокие цены на топливо
Общество
«Роскачество» предупредило россиян о представляющихся полицейскими мошенниках
Мир
Лавров заявил о дискриминации русскоязычных в Прибалтике и на Украине
Мир
В Генштабе Украины заявили о приоритетности реформ по стандартам НАТО
Общество
Путин подписал закон о лишении свободы за пропаганду наркотиков в интернете
Экономика
Новак заявил об ожидании удвоения рынка СПГ к 2050 году
Общество
Путин подписал закон о штрафах за санкции в отношении российских СМИ

Россияне пожаловались на высокие цены на топливо

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты сервиса «СберАвто» (входит в экосистему «Сбера») и аналитики «Платформы ОФД» проанализировали покупки автомобилистов на автозаправочных станциях (АЗС) и их отношение к сервису на заправках. В опросе приняли участие 1500 человек из разных регионов России.

Автобан: неплатежи россиян по кредитам на машины выросли на 10,3 млрд
Впрочем, уровень просрочки в этом сегменте пока не вызывает опасений экспертов

Как говорится в пресс-релизе, поступившем 24 февраля в редакцию «Известий», более 47% россиян регулярно покупают сопутствующие товары на АЗС. По данным аналитиков «Платформы ОФД», средний чек затрат на сопутствующие товары за одно посещение АЗС составил 340 рублей — на 16% выше, чем в прошлом году. Частота покупок при этом снизилась на 7%.

Чаще всего на АЗС кроме бензина покупают кофе, одноразовые медицинские маски, чай, стики к нагревательным системам, сигареты и негазированную воду.

Что касается сервиса, то 39% опрошенных ответили, что на АЗС им не хватает возможности снять наличные в банкомате. Кроме того, 34% россиян пожаловались на высокие цены на топливо и ответили, что не хватает «бензина по доступным ценам». Еще 17% респондентов отметили нехватку средств от головной боли и боли в горле на АЗС.

21 января сообщалось, что, согласно опросу, большинство российских автомобилистов в пробках предпочитают слушать музыку.

Порядка 87% россиян регулярно включают музыку в машине. Еще 22% опрошенных водителей используют вынужденное ожидание для звонков близким или по работе.

Также 14% респондентов прослушивают аудиокниги. С удовольствием поют в авто 12% россиян. Слушают подкасты 7% опрошенных. Еще 6% автомобилистов признались, что очень злятся в пробках.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021