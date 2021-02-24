Россияне пожаловались на высокие цены на топливо

Эксперты сервиса «СберАвто» (входит в экосистему «Сбера») и аналитики «Платформы ОФД» проанализировали покупки автомобилистов на автозаправочных станциях (АЗС) и их отношение к сервису на заправках. В опросе приняли участие 1500 человек из разных регионов России.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем 24 февраля в редакцию «Известий», более 47% россиян регулярно покупают сопутствующие товары на АЗС. По данным аналитиков «Платформы ОФД», средний чек затрат на сопутствующие товары за одно посещение АЗС составил 340 рублей — на 16% выше, чем в прошлом году. Частота покупок при этом снизилась на 7%.

Чаще всего на АЗС кроме бензина покупают кофе, одноразовые медицинские маски, чай, стики к нагревательным системам, сигареты и негазированную воду.

Что касается сервиса, то 39% опрошенных ответили, что на АЗС им не хватает возможности снять наличные в банкомате. Кроме того, 34% россиян пожаловались на высокие цены на топливо и ответили, что не хватает «бензина по доступным ценам». Еще 17% респондентов отметили нехватку средств от головной боли и боли в горле на АЗС.

21 января сообщалось, что, согласно опросу, большинство российских автомобилистов в пробках предпочитают слушать музыку.

Порядка 87% россиян регулярно включают музыку в машине. Еще 22% опрошенных водителей используют вынужденное ожидание для звонков близким или по работе.

Также 14% респондентов прослушивают аудиокниги. С удовольствием поют в авто 12% россиян. Слушают подкасты 7% опрошенных. Еще 6% автомобилистов признались, что очень злятся в пробках.