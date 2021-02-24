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В Кремле оценили возможность отмены обязательной военной службы в России

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Вопрос об отмене обязательной военной службы в России в настоящее время не обсуждается, она остается конституционной обязанностью граждан. Об этом заявил в среду, 24 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Здесь, что называется, можно высказать личное мнение, но при этом нужно исходить из того, что это абсолютная конституционная обязанность граждан Российской Федерации», — сказал он журналистам.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал высказывание актера и телеведущего Дмитрия Нагиева, который ранее раскритиковал обязательную службу в армии в России. Актер считает проведенное им в армии время бесполезным.

По словам Пескова, обсуждений касательного того, что служба в армии может перестать быть конституционной обязанностью, не ведется.

В октябре 2020 года «Известия» со ссылкой на проект Минфина России сообщали, что штатная численность военнослужащих может быть сокращена на 10%. Проект предполагает оптимизацию расходов посредством свободных вакансий.

В Минобороны тогда заявили, что считают неприемлемым предложение Минфина. По мнению ведомства, идея сократить количество должностей в Вооруженных силах приведет к нулевому экономическому эффекту.

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