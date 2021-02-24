В Челябинской области из снежных заносов вытащили более 400 авто

На трассах Южного Урала ликвидируют последствия снежного урагана. За сутки спасателям удалось эвакуировать из снежных заносов 776 человек и 223 автомобиля.

Пострадавших размещают в оборудованных пунктах. Их развернули в районных школах, детских садах и администрациях. Однако на дорогах еще остались автомобили и люди, которые нуждаются в помощи.

Как пишет портал kursdela.biz со ссылкой на региональную ГАИ, полицейские перекрывают трассы, предупреждают водителей об опасности. Однако многие автомобилисты ищут пути объезда и продолжают путь.

С 22 февраля организована эвакуация попавших в заносы автомобилей. Всего удалось извлечь более 400 транспортных средств, в том числе шесть пассажирских автобусов.

24 февраля сообщалось, что на трассе под Магнитогорском застряли туристы из Екатеринбурга. Они не могли двинуться дальше из-за сильного ветра более 13 часов.

Режим повышенной готовности действует в Варненском, Нагайбакском, Октябрьском и Карталинском районах.