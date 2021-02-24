Песков объяснил нахождение Путина на морозе без шапки

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие головного убора у президента России Владимира Путина на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве в День защитника Отечества.

«Вы знаете, что здоровье у него [президента] крепкое. К сожалению, <...> в такие волнительные церемониальные моменты он предпочитает быть без головного убора», — сказал Песков в ходе брифинга 24 февраля.

Также представитель Кремля прокомментировал планы журналистов пожаловаться на отсутствие у Путина шапки в ФСБ и управделами президента.

«Жалуйтесь всем упомянутым, мы обязательно доведем вашу обеспокоенность до сведения главы государства», — сказал пресс-секретарь.

Накануне Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве, почтив память павших воинов. Во время памятной церемонии военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок с лентой-триколором и надписью «Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации».

Президент подошел к венку, поправил ленту и постоял некоторое время, отдавая дань памяти погибшим защитникам Родины.