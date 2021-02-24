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Экс-главу Марий Эл приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 235 млн рублей

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Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода в среду приговорил к 13 годам лишения свободы со штрафом 235 млн 280 тыс. рублей бывшего главу Республики Марий Эл Леонида Маркелова. Об этом сообщает 24 февраля корреспондент «Известий».

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Маркелов обвинялся в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном хранении боеприпасов. Обвинение запрашивало 17 лет лишения свободы, свою вину бывший глава не признал.

Отбывать наказание Маркелов по решению суда будет в колонии строгого режима. В срок ему будет зачтено нахождение под стражей с 13 апреля 2017 года.

Защитники Маркелова планируют обжаловать приговор.

Он был задержан в апреле 2017 года, в том же месяце указом российского лидера Владимира Путина освобожден от занимаемой должности.

В ноябре 2019 года районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.

По версии следствия, Маркелов получил от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Николая Криваша через доверенное лицо Наталью Кожанову взятку в размере более 235 млн рублей.

В свою очередь экс-министр сельского хозяйства республики Ираида Долгушева предоставляла ложную информацию от ведомства республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку. Коммерсант скрылся и находится в розыске.

Кожанова получила восемь лет заключения и штраф, Долгушева приговорена к трем годам и шести месяцам заключения.

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