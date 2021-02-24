Москва поднялась с 52-го на пятое место в рейтинге комфортных городов

Рейтинг самых комфортных для жизни городов России представил институт территориального планирования «Урбаника», за основу взята информация за 2019 год, при этом Москва поднялась в списке с 52-го на пятое место, сообщил 24 февраля РБК.

Из 100 городов к условно доступным по стоимости урбанисты отнесли только 27 городов, а количество удобных для жизни городов выросло с 23 по итогам 2018 года до 35 по итогам 2019 года.

Лидерами рейтинга стали Сургут, Мурманск и Тюмень, набравшие более 35 из 50 возможных баллов. Сложнее всего жить в Армавире, Севастополе и Уссурийске.

Москва в рейтинге от 2019 года попала в топ-5 лучших городов, хотя в предыдущем была только на 52-м месте. Находившаяся в прошлом году в пятерке Калуга опустилась на 18-ю строчку.

Петербург и Москва оказались единственными городами с населением более 1 млн человек, которые вошли в первую пятерку. Миллионник Уфа замкнул десятку рейтинга.

В ходе составления рейтинга источниками данных стали Росстат, информация МВД, консультантов рынка недвижимости, климатические показатели местности. Как уточняет Федеральное агентство новостей, специалисты анализировали качество среды в городах, стоимость проживания в населенных пунктах с учетом средней зарплаты для региона.

В 2019 году специалисты Финансового университета при правительстве РФ составили рейтинг российских городов по качеству жизни. Первое место тогда заняла Казань, за ней следовали Грозный и Тюмень.

В топ-10 вошли Иркутск, Севастополь, Уфа и Кемерово.