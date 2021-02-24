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Путин подписал закон о штрафах за санкции в отношении российских СМИ

Путин подписал закон о штрафах за санкции в отношении российских СМИ

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Президент России Владимир Путин подписал закон о миллионных штрафах за нарушение требований по обеспечению устойчивого Рунета и санкциях в отношении российских СМИ и граждан со стороны владельцев информационных ресурсов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в среду, 24 февраля.

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Размеры штрафов будут зависеть от состава административного правонарушения. Так, юридических лиц могут обязать заплатить от 20 тыс. до 700 тыс. рублей, а в некоторых случаях их деятельность могут приостановить.

При повторном нарушении суммы штрафов увеличатся и будут составлять от 60 тыс. до 1 млн рублей.

Документом предусмотрены штрафы для владельцев информационных ресурсов за санкции в отношении российских СМИ и граждан в размере от 50 тыс. до 3 млн рублей: для граждан — в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; для должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс.; для юрлиц — от 600 тыс. до 1 млн рублей.

За повторное аналогичное нарушение штраф для граждан составит от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — от 500 тыс. до 700 тыс., для юрлиц — от 1,5 млн до 3 млн рублей.

Помимо прочего законом увеличиваются в два раза штрафы за нарушения в области персональных данных, максимальный размер достигнет 500 тыс. рублей.

За незаконную обработку личной информации на граждан наложат штраф от 2 тыс. до 6 тыс. рублей, на должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на юрлиц — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей. Повторное нарушение даст право увеличить санкции в два раза.

Кроме того, если будет совершена обработка персональных данных без письменного согласия владельца, штрафы составят от 6 тыс. до 10 тыс. рублей для граждан, от 20 тыс. до 40 тыс. рублей — для должностных лиц; от 30 тыс. до 150 тыс. рублей — для юрлиц.

Совет Федерации одобрил закон 17 февраля. За день до этого документ одобрил профильный комитет СФ по конституционному законодательству.

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