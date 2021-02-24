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Психолог призвала планировать отпуск для спасения от «офисной депрессии»

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Заведующая мобильным сектором экстренной психологической помощи ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» Анна Пивненко в беседе с агентством городских новостей «Москва» в среду, 24 февраля, рассказала, что планирование отпуска поможет сбросить напряжение и облегчит трудности адаптации к офисной работе.

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По словам специалиста, сейчас люди возвращаются к привычной жизни, которую вели до пандемии: выходят на работу, ездят в офис, знакомятся с новыми людьми, общаются с коллегами, могут проводить время вне дома. В этой связи могут появиться усталость и напряжение, а также трудности с преодолением и формированием новых и забытых привычек. Чтобы побороть это состояние, психологи советуют заранее планировать отдых, а также отпуск, который сбросит напряжение и поможет «выдохнуть». По словам психолога, совместный с семьей выбор поездки поможет также разрешить конфликты в паре и справиться с обидами, пишет «Москва 24».

Пивненко отметила, что, когда большая часть россиян в начале пандемии перешла на удаленный режим работы, у них тоже возникали трудности с адаптацией к ситуации. Сейчас же москвичи чаще всего обращаются к психологам из-за тревоги за здоровье или сложностей в семье.

Ранее, 24 февраля, сообщалось, что за период пандемии увеличилось число россиян, которые обращаются к психологам из-за тревоги и депрессии. Как рассказал психолог Вениамин Колпачников, за время самоизоляции многие люди столкнулись с проблемами, на которые раньше не обращали внимания.

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