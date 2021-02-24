В Сети появилась информация об обновленной модели Lada Vesta

В Сети появились фотографии переднего и заднего бамперов рестайлинговой модели Lada Vesta, которая получила приставку FL. Снимки были опубликованы 24 февраля в паблике «ВКонтакте» AvtoVAZ News.

Отмечается, что у новой решетки радиатора переднего бампера изменится рисунок, а у ниш под противотуманные фары будет иная форма. Задний бампер получит незначительные изменения, а черная вставка приобретет глянцевый оттенок.

Моторная гамма Lada Vesta FL останется прежней. В настоящее время Vesta оснащается 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 106 и 113 л.с., а также 1,8-литровым агрегатом, который выдает 122 л.с. Для 113-сильного двигателя предусмотрен вариатор, а для других — пятиступенчатая «механика».

3 февраля сообщалось, что в январе 2021 года в России было продано 21 857 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 0,3% больше, чем в январе 2020 года.

Лидерами продаж стали модели Lada Granta и Lada Vesta. За отчетный период россияне приобрели 7720 и 6347 таких автомобилей соответственно.