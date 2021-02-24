Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В России предложили ограничить дивиденды для неэкологичных предприятий
Мир
Wintershall Dea объявила о завершении инвестиций в «Северный поток – 2»
Экономика
Тарифы на электроэнергию для россиян вырастут в этом году на 5%
Общество
В России за сутки выявили 11 749 новых случаев коронавируса
Политика
Путин подписал закон о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО
Общество
Экс-главу Марий Эл Маркелова приговорили к 13 годам колонии за коррупцию
Общество
Путин подписал закон об увеличении штрафов за неповиновение силовикам на митингах
Общество
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве оказалась ниже эпидпорога на 57,3%
Общество
На Алтае водителя автобуса наградят за помощь в эвакуации людей из горящего ТЦ

На Бали задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На индонезийском острове Бале национальной полицией был задержан россиянин Андрей Коваленко, которого разыскивал Интерпол по красному бюллетеню. Об этом в среду, 24 февраля, сообщает CNN Indonesia.

«Команда, в которую вошли национальная полиция, полиция Бали и представители Special Class I иммиграционной службы, задержала россиянина, внесенного в красный бюллетень Интерпола. Он известен как Эндрю Айер», — отмечает представитель национальной полиции главного инспектора Арго Ювоно.

Судьба Ходорковского в руках Интерпола, в России его снова ждет тюрьма
Судьба Ходорковского в руках Интерпола, в России его снова ждет тюрьма
СК определил меру пресечения для беглого олигарха — после задержания его должны будут арестовать по делу об убийстве мэра Нефтеюганска

Сообщается, что после побега Коваленко 11 февраля в 13:20 по местному времени при оформлении транспортировки из центра задержания Нгурах-Рай в Денпасар, полиция разыскивала его две недели. Он был задержан властями в районе Северная Кута, вместе с ним задержали и россиянку Екатерину Трубкину, которую подозревают в помощи Коваленко.

«Он был арестован полицией в октябре 2019 года из-за того, что был наркоторговцем гашиша для туристов. Вещественные доказательства присутствуют», — заявил глава иммиграционного управления Нгурах-Рай Парлиндунган.

Отмечается, что российская полиция сотрудничает с Интерполом и индонезийскими коллегами по данному делу.

Ранее, 12 января, Интерпол объявил в розыск двух граждан России и одного португальца в связи со взрывом в порту Бейрута, в результате которого в августе 2020 года погибло более 150 человек. Associated Press отмечает, что Интерпол выдал «красные уведомления» по запросу генпрокурора Ливана Гассана Хури на владельца и на капитана судна Rhosus, на котором в 2013 году привезли в порт Бейрута 2,75 тыс. т аммиачной селитры.

Взрыв в ливанской столице произошел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. По официальной версии властей, сдетонировали около 2,75 тыс. т аммиачной селитры, изъятой таможней шесть лет назад.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021