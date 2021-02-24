На Бали задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

На индонезийском острове Бале национальной полицией был задержан россиянин Андрей Коваленко, которого разыскивал Интерпол по красному бюллетеню. Об этом в среду, 24 февраля, сообщает CNN Indonesia.

«Команда, в которую вошли национальная полиция, полиция Бали и представители Special Class I иммиграционной службы, задержала россиянина, внесенного в красный бюллетень Интерпола. Он известен как Эндрю Айер», — отмечает представитель национальной полиции главного инспектора Арго Ювоно.

Сообщается, что после побега Коваленко 11 февраля в 13:20 по местному времени при оформлении транспортировки из центра задержания Нгурах-Рай в Денпасар, полиция разыскивала его две недели. Он был задержан властями в районе Северная Кута, вместе с ним задержали и россиянку Екатерину Трубкину, которую подозревают в помощи Коваленко.

«Он был арестован полицией в октябре 2019 года из-за того, что был наркоторговцем гашиша для туристов. Вещественные доказательства присутствуют», — заявил глава иммиграционного управления Нгурах-Рай Парлиндунган.

Отмечается, что российская полиция сотрудничает с Интерполом и индонезийскими коллегами по данному делу.

Ранее, 12 января, Интерпол объявил в розыск двух граждан России и одного португальца в связи со взрывом в порту Бейрута, в результате которого в августе 2020 года погибло более 150 человек. Associated Press отмечает, что Интерпол выдал «красные уведомления» по запросу генпрокурора Ливана Гассана Хури на владельца и на капитана судна Rhosus, на котором в 2013 году привезли в порт Бейрута 2,75 тыс. т аммиачной селитры.

Взрыв в ливанской столице произошел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. По официальной версии властей, сдетонировали около 2,75 тыс. т аммиачной селитры, изъятой таможней шесть лет назад.