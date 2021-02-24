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В Тюменской области пациент скончался от гаффской болезни

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Умер один из двух жителей Тюменской области, доставленный в больницу с гаффской болезнью. Об этом в среду, 24 февраля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения региона.

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«Несмотря на усилия врачей, один из двух пациентов с подтвержденной гаффской болезнью, который находился в тяжелом состоянии, скончался», — рассказали в депздраве.

В ведомстве также уточнили, что причиной гибели заболевшего стали хронические заболевания, которые обострились под влиянием токсина. Кроме того, сказались возрастные особенности, отмечает телеканал 360°.

Двух пациентов с подозрением на гаффскую болезнь доставили в больницу 15 февраля.

Гаффская болезнь — острое заболевание, которое возникает в результате употребления в пищу отравленной рыбы или животных, которые ею питались. Изначально симптомы напоминают обычное отравление, но спустя некоторое время у больного начинаются судороги, отказывают конечности. Без медицинской помощи болезнь может привести к отказу печени и почек и летальному исходу.

В октябре 2019 года диагноз «гаффская болезнь» клинически подтвердили у восьми жителей Тюменской области.

По предварительной версии, причиной передачи заболевания стало употребление рыбы, которую сельчане выловили из местного Андреевского озера. Уточняется, что официального запрета на вылов рыбы оттуда нет, однако жителей предупреждали о рисках заражения и рекомендовали воздержаться от рыбалки. В пресс-службе подчеркнули, что болезнь не передается от человека к человеку.

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