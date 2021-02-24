В Челябинской области без света остались свыше 120 населенных пунктов

В Челябинской области из-за непогоды без электричества остались 126 населенных пунктов. Об этом в среду, 24 февраля, сообщается на сайте компании «Россети Урал».

По большей части от отключения электроэнергии пострадали населенные пункты в Агаповском, Верхнеуфалейском, Карталинском, Чесменском, Увельском, Троицком, Варненском, Октябрьском, Чебаркульском, Саткинском, Сосновском, Еткульском, Красноармейском районах. Помимо этого, нарушения электроснабжения наблюдаются в Миассе и Копейске.

Массово жаловаться на отключение электричества жители региона начали вечером во вторник, 23 февраля. Как пишет сайт kp.ru, жалобы поступали из Тракторозаводского, Советского и Курчатовского районов.

Причиной отключения электричества послужил холодный атмосферный фронт, который сопровождается метелями и шквалистым ветром с порывами до 25 м/с. В некоторых районах Челябинской области температура воздуха опустилась до -40 градусов. Были зафиксированы технологические нарушения в работе распределительной электросетевой инфраструктуры.

Для ликвидации последствий непогоды компания стягивает в регион дополнительные силы и средства.

Ранее 24 февраля в трех регионах Челябинской области ввели режим ЧС в связи с непогодой. Как отмечает телеканал «360», на юге области продолжается спасательная операция на дорогах. Там застряли десятки автомобилей.

Помимо этого, в Челябинске из-за погоды отменены занятия в школах, также из-за метели отменены десятки авиарейсов в челябинском аэропорту.

Гидрометцентр Челябинской области сообщил, что в регионе сохраняется аномально холодная погода со снежными заносами, метелью, гололедицей.