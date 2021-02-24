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В Госдуме заявили о невозможности лишать гражданства России

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Гражданство, согласно Конституции России, не отчуждаемо по рождению, отказаться от него человек может только самостоятельно. Так 24 февраля председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников прокомментировал инициативу режиссера Никиты Михалкова лишать гражданства РФ тех, кто призывает к антироссийским санкциям.

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«Как к этому можно относиться, если в конституции написано, что нельзя отнимать гражданство? Оно не отчуждаемо по рождению. Человек только сам может отказаться», – сказал депутат.

О том, что следует лишать российского гражданства за призывы к санкциям против Москвы, Михалков заявил в эфире телеканала «Россия 24» 17 февраля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал предложение режиссера не новым, а также не исключил, что тема о введении ответственности для россиян за призывы к санкциям против государства может обсуждаться, так как этот вопрос актуален.

В январе сообщалось об обращении ФБК (включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) к американскому президенту Джо Байдену с просьбой ввести санкции против 35 россиян. Письмо было подписано исполнительным директором ФБК Владимиром Ашурковым. Отмечалось, что аналогичный запрос фонд собирается подать в ЕС и правительство Великобритании.

В Совфеде заявили, что призыв к ограничениям против россиян попахивает изменой родине, добавив, что такое должно жестко пресекаться.

В Госдуме выступили с предложением ввести уголовную ответственность за подобные призывы.

Временная комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ пообещала рассмотреть возможность введения ответственности за призывы к введению иностранных санкций против россиян.

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