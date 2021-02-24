В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят возможность беременности после трансплантации

25 февраля в 14:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Беременность после трансплантации».

В роддоме больницы № 52 женщина с трансплантированным сердцем родила ребенка. Это второй подобный случай в России. Об опыте ведения беременности у пациенток с пересаженными органами, о сотрудничестве НМИЦ ТИО им. В.И. Шумакова и ГКБ № 52, о том, как COVID-19 сказался на пациентах с трансплантированными органами, расскажут:

Сергей Готье, директор ФГБУ «НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России, главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава России, академик РАН;

Игорь Милосердов, заместитель директора по медицинской помощи ФГБУ «НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России;

Марьяна Лысенко, главный врач ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ»;

Людмила Артюхина, заведующая отделением патологии трансплантированной почки ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ»;

Инга Кокая, заведующая родильным домом филиала ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ»;

пациентки, родившие после трансплантации, Татьяна Кирьянова (после трансплантации легких) и Карина Пиреева (после трансплантации сердца) (онлайн).

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp. Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4288.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.